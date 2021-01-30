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إصابة سائحة روسية وابنتها بـ"مرض النوم" في زنجبار

الصحة

إصابة سائحة روسية وابنتها بـ
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ذبابة تسي تسي
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أصيبت المواطنة الروسية ناتاليا وابنتها الصغيرة بـ"مرض النوم" الذي ينتقل عن طريق ذبابة تسي تسي، وذلك أثناء زيارتهما جزيرة زنجبار في إفريقيا.

وفي تصريحات صحفية، أوضحت ناتاليا وهي من سكان مدينة بيرم وسط روسيا أن عائلتها زارت أحد المنتجعات في زنجبار في نوفمبر الماضي، وفي يناير أصيبت ابنتها البالغة سنتين من العمر بالحمى وارتفعت حرارتها إلى حوالي 40 درجة.

وتابعت أن الأطباء شخصوا حالة الطفلة وحالة أمها لاحقا على أنها إصابة بداء المثقبيات الإفريقي، المعروف أيضا بـ"مرض النوم".

وأكدت السلطات الصحية في مدينة بيرم أن الطفلة أدخلت العناية المركزة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت ناتاليا أيضا إن الأطباء وجهوا طلب استفسار إلى زنجبار، لكن السلطات المحلية هناك نفت وجود ذبابة تسي تسي في الجزيرة.

المصدر: Lenta.ru

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