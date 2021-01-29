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برازيليان يصابان بسلالتين من فيروس كورونا

الصحة

برازيليان يصابان بسلالتين من فيروس كورونا
DW
صورة أرشيفية
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سجل العلماء البرازيليون حالات الإصابة بسلالتين من فيروس كورونا في آن واحد لدى أهالي ولاية ريو- غراندي- دو- سول البرازيلية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية إن المقصود بالأمر هما برازيليان يبلغان من العمر 30 عاما تقريبا أصابهما شكلان خفيف ومتوسط الخطورة من الطفرتين البرازيليتين من فيروس كورونا.

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فيما لا يستطيع الخبراء التنبؤ في مستقبل إصابات المرضى بالسلالتين في وقت واحد.

ويعتقد العلماء أن الحديث يدورعن الإصابة المتسلسلة بطفرتين مختلفتين من عدوى SARS-CoV-2 بفارق زمني قصير.

يذكر أن الأطباء كانوا قد اكتشفوا في ولاية ريو- غراندي- دو- سول البرازيلية 5 أنواع من فيروس كورونا وبينها سلالات ذات تحورات في بروتين S.

ويرى الخبراء أن تلك السلالات تختلف عن السلالة الأولية بقدرة فائقة على الانتشار وسرعة الإصابة العالية.

يذكر أن الطفرة البريطانية من فيروس كورونا التي اكتشفها الأطباء البريطانيون في ديسمبر الماضي قد انتشرت في 70 دولة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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