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مركز "غاماليا" الروسي قد يبدأ اختبار لقاح "سبوتنيك" الروسي على المرضى المصابين بالسرطان

الصحة

مركز
Sputnik Aleksey Kudenko
صورة أرشيفية
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قد يبدأ مختبر الهندسة الوراثية في مركز "غاماليا" الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية عما قريب اختبار لقاح "سبوتنيك – V " ضد فيروس كورونا على المرضى المصابين بأمراض السرطان.

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أعلنت ذلك الباحثة في المختبر داريا يغوروفا، التي قالت:" "إننا نخطط للبدء بالدراسات من هذا النوع في الأشهر القريبة القادمة. وستطال مجموعة من المرضى المصابين بالسرطان الذين يمرون حاليا بمرحلة التعافي من المرض.

وأضافت أن مشاورات تجري في الوقت الراهن مع الأطباء المتخصصين في أمراض السرطان بشأن إعداد برنامج الاختبارات السريرية.

المصدر: RT

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