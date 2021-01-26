مصدر روسي: مناعة المتعافين من "كوفيد-19" قد تحميهم من الطفرة البريطانية

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، أن المناعة التي اكتسبها كل من تعافى من فيروس كورونا ستحميه من طفرة "كوفيد–19" البريطانية.

جاء ذلك على لسانها في اجتماع مجلس التنسيق الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا. وأضافت أن موظفي مركز "فيكتور" الروسي للبيولوجيا المجهرية لا يزالون يدرسون سلالات جديدة لفيروس كورونا.

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وقالت:" يمكنني القول إن برنامج البحوث العلمية يتم تحقيقه حسب الجدول الزمني وبحجمه الكامل. لكن نتائج الدراسات الأولى قد أظهرت أن المناعة التي تشكلت لدى الإنسان بعد تعافيه من مرض "كوفيد – 19" والذي أصابته السلالة العادية لفيروس كورونا تبقى لديه وتقاوم الطفرة البريطانية التي طرأت عليها بعض التحورات".

يذكر أن مركز "فيكتور" الروسي نشر الاثنين 25 يناير أول صورة فوتوغرافية في العالم للطفرة البريطانية لفيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا