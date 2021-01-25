طبيب روسي يحدد موعدا محتملا لرفع قيود انتشار فيروس كورونا

حدد الطبيب الروسي لجهاز المناعة، نيقولاي ماليشيف، موعدا محتملا لرفع كل القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في روسيا.

وقال إن السلطات الروسية يمكن أن ترفع كل القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في مطلع النصف الثاني لعام 2021 أو نهاية الصيف المقبل حين يتم تطعيم 60 – 70% من سكان روسيا.

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فيما أشار الأخصائي إلى أن تلقي اللقاح من فيروس كورونا لا يعني أن شخصا تم تطعيمه في الوقت الراهن يمكن ألا يرتدي الكمامة الواقية وألا يلتزم بالابتعاد الاجتماعي، إذ أنه لا يزال هناك عدد كبير من الناس الذين لم يتلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا.

هذا وعلق رئيس مركز "غاماليا" الروسي، ألكسندر غينسبورغ ، على خبر نشرته اليوم وسائل الإعلام وأفاد بحظر تطعيم المرضى الذين يعانون من السرطان. وقال إن تعليمات استخدام لقاح "سبوتنيك - V" لا تمنع الأشخاص الذين يعانون أمراض السرطان من تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا وقال إن قرارا باستخدام لقاح "سبوتنيك – V" من قبل هذا المريض أو ذاك يجب أن يتخذه الطبيب الذي يعالجه.

وذلك لسبب أن المريض يمكن أن يتلقى في الوقت نفسه علاجا كيميائيا من شأنه إضعاف جهاز المناعة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا