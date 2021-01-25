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سلالة "كوفيد-19" شديدة العدوى قد تكون متواجدة في ولاية كاليفورنيا!

الصحة

سلالة
Фото автора Anna Shvets: Pexels
صورة تعبيرية
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قال تقرير يوم الأحد إن العلماء في كاليفورنيا يعتقدون أن هناك سلالة محلية من فيروس كورونا في الولاية الأمريكية، قد تكون مسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد الحالات.

واكتشفت مجموعتان بحثيتان منفصلتان سلالة كاليفورنيا الظاهرة أثناء البحث عن السلالة الجديدة، التي يُعتقد أنها جاءت من المملكة المتحدة، وفقا لـ"لوس أنجلوس تايمز".

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وقالت الصحيفة إن سلالة كاليفورنيا المفترضة هي في "شجرة العائلة" نفسها مثل سلالة المملكة المتحدة، ويمكن أن تكون وراء انتشار العدوى في الولاية على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقالت إحدى المختبرات التي اكتشفت السلالة، مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، إنها بلغت 24% من زهاء 4500 عينة فيروسية جُمعت في جميع أنحاء كاليفورنيا، في الأسابيع الأخيرة من عام 2020.

ووجد تحليل آخر أن 25% من 332 عينة مأخوذة في شمال كاليفورنيا، كانت من السلالة الجديدة.

وقال الدكتور تشارلز تشيو، أخصائي الطب المخبري بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "كان هناك نوع من الأنواع المحلية". وأوضح أنهم وجدوا السلالة فقط عند البحث عن السلالة البريطانية.

وقال الدكتور إريك فيل، أخصائي علم الأمراض في Cedars Sinai، إن السلالة قد تكون مسؤولة عن مضاعفة إجمالي عدد القتلى في الولاية في غضون أقل من ثلاثة أشهر.

وأضاف فيل "لكن السلوك البشري هو العامل المهيمن في انتشار الفيروس، وحقيقة أنه حدث عندما أصبح الطقس أكثر برودة وفي خضم الأعياد عندما يتجمع الناس، ليس من قبيل الصدفة".

المصدر: نيويورك بوست

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