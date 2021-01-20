 
مباشر
عاجل
"رويترز": سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

دراسة تؤكد فعالية لقاح "فايزر" ضد سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

الصحة

دراسة تؤكد فعالية لقاح
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plim

أظهرت نتائج فحوص مختبرية أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت له شركتا "فايزر/ وبيونتك" سيقي على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم.

إقرأ المزيد
الكشف عن أسعار اللقاحات ضد كورونا لإفريقيا مقارنة مع مناطق العالم الأخرى
الكشف عن أسعار اللقاحات ضد كورونا لإفريقيا مقارنة مع مناطق العالم الأخرى

وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة "فايزر" الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت "فايزر" إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعال ضد تحور أساسي واحد يسمى إن501واي، والذي رصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب مغادرا واشنطن: أتمنى للإدارة الجديدة النجاح وسنعود بطريقة أو بأخرى