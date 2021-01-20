علماء يقتربون من إيجاد علاج لمرض لا يمكن وقفه أو علاجه حاليا!

قال باحثون في اسكتلندا إنهم حققوا تقدما كبيرا في إيجاد علاجات محتملة لمرض الخلايا العصبية الحركية (MND) بعد عملهم على إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن المرض التنكسي.

وفي دراستهم، التي نُشرت في مجلة Acta Neuropathologica في وقت سابق من هذا الشهر، أوضح الباحثون في جامعة إدنبرة أن الخلايا العصبية التالفة يمكن إصلاحها إذا تم تحسين مستويات الطاقة في خلايا الميتوكوندريا - التي تزود الخلايا العصبية الحركية - ومن المحتمل أن تعالج الجروح المميتة.

وقال الدكتور أربان ميهتا، العالم الرئيسي وراء الدراسة، إن عمل الفريق "يوفر الأمل في أنه من خلال استعادة مصدر طاقة الخلية، يمكننا حماية المحاور وارتباطها بالعضلات من التنكس".

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ويفتح البحث الباب أمام التجارب السريرية التي، إذا وجدت أنها تكرر نتائج الدراسة، يمكن أن تسمح للعلماء بإيجاد الأدوية المناسبة والمعتمدة بالفعل لاستخدامها في التجارب البشرية.

وقال ميهتا: "يجري العمل بالفعل لتحديد الأدوية الحالية المرخصة التي يمكن أن تعزز الميتوكوندريا وإصلاح الخلايا العصبية الحركية. وسيمهد هذا الطريق بعد ذلك لاختبارها في التجارب السريرية".

وفي الوقت الحالي، لا يمكن وقف مرض العصبون الحركي أو علاجه، على الرغم من وجود علاجات لمساعدة المرضى على إدارة أعراضهم والحصول على جودة حياة أعلى.

ومع تقدم المرض، يتسبب في تدهور ضعف العضلات، ما يؤدي إلى فقدان الحركة، ويمكن أن يفقد المرضى القدرة على الكلام، من بين أعراض أخرى.

وهناك فرصة واحدة من كل 300 لتشخيص المرض، وبينما يمكن أن يؤثر على البالغين في أي عمر، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، هم أكثر عرضة للإصابة. ويموت أكثر من نصف المصابين بالمرض في غضون عامين من التشخيص، وفقا لبحث استشهد به اتحاد أمراض الأعصاب الحركية في المملكة المتحدة.

المصدر: RT