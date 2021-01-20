هل يمكن تطعيم مريض لم تظهر لديه أعراض "كوفيد - 19"؟

بدأت في روسيا الأسبوع الجاري حملة التطعيم الجماعي للسكان.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في مبنى الحكومة الروسية أنه ليس من الضروري الخضوع لاختباري كشف "كوفيد – 19" والأجسام المضادة قبل تلقي اللقاح.

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وقد أجرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" مقابلة مع طبيب الأمراض المعدية ورئيس أحد المراكز الطبية في موسكو، يفغيني تيماكوف ووجهت إليه سؤالا عما سيحدث بشخص تلقى لقاحا ولا يعلم أنه مصاب بفيروس كورون، إذ أن المرض لا يظهر أية أعراض خطيرة لديه؟

وقال الطبيب إن دراسات دقيقة بهذا الشأن لم تجر. لكن تجربة التطعيم بلقاحات أخرى شهدت أنه لن تحدث أية كارثة له، إذ أن اللقاح يتم وضعه لوقاية الإنسان من العدوى حتى لو كانت في مرحلتها الأولية. ونظرا لآن دراسات في هذا المجال لم تجر إلى حد الآن فمن المستحسن، حسب الطبيب الروسي، اختبار كشف الأجسام المضادة قبل التطعيم. وفي حال اكتشاف المضادات في الجسم فإن تلقي لقاح ضد "كوفيد – 19" لا يعتبر أمرا ملحا بالنسبة إلى شخص أراد التطعيم. ويمكنه أن يتلقى لقاحا بعد فترة، إذ أن الأجسام المضادة لا تزال تقيه من الفيروس.

وقال إن اللقاح لا يهدد شخصا قد تعافى من "كوفيد – 19" لأن اللقاح يزيد من قوة مناعته ضد فيروس كورونا على كل حال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا