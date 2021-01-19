عالمة أمريكية تزعم أن الطفرة البريطانية لفيروس كورونا قد تصبح سائدة في روسيا

تعتقد البروفيسورة في جامعة "جورج مايسون" الأمريكية، أنتشا بارانوفا، أن الطفرة البريطانية لفيروس كورونا قد تصبح سائدة بحلول مارس المقبل في روسيا، شأنها شأن الولايات المتحدة.

وأعادت البروفيسورة إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قد اكتشف فيها عددا كبيرا من الناس المصابين بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا والتي تنتشر بسرعة أكبر مقارنة بالسلالة الأولية. وقالت إن تلك الطفرة قد تصبح أساسية بحلول مارس المقبل في روسيا شأنها شأن الولايات المتحدة.

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جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية. وأوضحت قائلة:" على الرغم من اكتشاف شخص واحد مصاب بتلك الطفرة وعزله في روسيا لا استبعد أن هناك مرضى آخرين مصابين بها، إذ أن النوع الجديد من فيروس كورونا قد اكتشف في البلدان الكثيرة" وأضافت قائلة:"لا أثق بأن شخصا واحدا مصابا بالطفرة البريطانية وصل روسيا خلال 3 أشهر".

يذكر أن عالم الفيروسات في معهد "غاماليا" الروسي د. فيكتور زويف، أعلن في وقت سابق أن خطورة وحيدة ناجمة عن الطفرة البريطانية تنحصر في السرعة الكبيرة لانتقالها من إنسان إلى آخر. ولا داعي، حسب العالم الروسي، للخوف منها بل يجب المراعاة الصارمة لكافة القواعد الوقائية التي يصر عليها الأطباء، بما فيها ارتداء الكمامات والقفازات والتقيد بالابتعاد الاجتماعي وعدم زيارة أماكن فيها عدد كبير من الناس.

جدير بالذكر أن الطفرة البريطانية لفيروس كورونا اكشفت في بريطانيا في ديسمبر الماضي، ما أدى لزيادة أبعاد وباء "كوفيد - 19" في هذا البلد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا