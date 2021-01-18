إستونيا.. وفاة مسنيّن بعد تطعيمهما ضد كورونا

توفي مسنان في إستونيا بعد تطعيمهما بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد "كوفيد-19"، فيما اشتكى العشرات ممن خضعوا للقاح آثارا جانبية له، حسب السلطات الطبية المحلية.

وقالت إدارة العقاقير الإستونية إن لديها معلومات تفيد بأن شخصين في الـ85 والـ91 عاما من عمرهما توفيا بعد تلقيهما اللقاح دون أن تظهر عليهما أي آثار جانبية للتطعيم، وبالتالي لا توجد علاقة بين وفاتهما واللقاح.

وتابعت الإدارة أن لديها ثلاثة تقارير حول حالات استجابة الجسم بالشعور بالحر والتعرق واضطراب ضغط الدم والارتعاش واضطراب الحساسية والغثيان وغيرها.

وأشار البيان إلى أن الأعراض المذكورة انتهت من تلقاء نفسها بعد يومين.

وجاء في البيان أن 18275 شخصا خضعوا للتطعيم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" من بداية حملة التطعيم في 27 ديسمبر وحتى يوم 17 يناير، بينهم 66 شخصا تلقوا المكون الثاني من اللقاح، وأن الإدارة تلقت خلال الفترة المذكورة شكاوى من 87 شخصا لآثار اللقاح الجانبية.

المصدر: سبوتنيك