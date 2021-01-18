وسائل إعلام: ولادة طفل في بلغاريا يحمل أجساما مضادة لكورونا

أنجبت امرأة في بلغاريا طفلا يحمل أجساما مضادة لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، حسبما أفادت الإذاعة الوطنية البلغارية اليوم الاثنين.

وأوضحت الإذاعة أن إحدى المواطنات في مدينة بازارجيك (28 عاما) وضعت مولودها بعد الكشف عن إصابتها بعدوى كورونا.

وقرر الأطباء إجراء جراحة قيصرية لها بعد أن تبين أن الفيروس شوه أنسجة المشيمة وأبطأ نمو الجنين وأسفرت العملية عن ولادة طفل وزنه 2,75 كغ وطوله 46 سم.

وأجري للمولود فحص الكشف عن أجسام مضادة لـ"كوفيد-19" وقالت الإذاعة إن حالة الطفل الصحية جيدة وسيغادر هو وأمه المستشفى قريبا.

وفي وقت سابق، قالت خبيرة روسية في الأمراض المعدية إن فرضية إمكانية انتقال فيروس كورونا من الأم إلى مولودها بشكل مباشر لم تجد تأكيدها بعد، مع أنها أشارت إلى أن المولود يتلقى دائما من أمه أجسامها المضادة وتسري في جسده على مدار سنة واحدة من ولادته.

المصدر: RT