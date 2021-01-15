طبيب روسي يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا في روسيا

استبعد الخبير الروسي للمناعة والأمراض المعدية الخطيرة، فلاديسلاف جمتشوغوف، قدوم موجة ثالثة من وباء "كوفيد – 19" إلى روسيا.

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وأوضح أن الربيع سيشهد تشكل مجموعة كبيرة من الناس قد اكتسبوا مناعة كافية لمقاومة فيروس كورونا.

وقال:" لا داعي لانتظار الموجة الثالثة من الوباء، إذ أن فيروس كورونا سيجد نفسه في الربيع عاجزا عن التغلب على مناعة القطيع الشاملة حين سيقل عدد السكان الذين يمكن أن ينجح الفيروس في الاعتداء عليهم".

ومضى قائلا:"لماذا يخشى الصينيون من قدوم الموجة الثالثة؟ - إنهم يخافون منها لأن عدد سكان الصين كبير جدا. وقل عدد الذين تعافوا من "كوفيد – 19" وتلقوا اللقاحات. وفي حال اندلاع موجة جديدة من الوباء لديهم يمكن أن تتحول إلى عاصفة حقيقية".

وأضاف الطبيب أن الطقس الدافئ سيلعب كذلك دورا كبيرا في القضاء على الوباء مع قدوم الربيع، إذ أن الشمس وأشعتها فوق البنفسجية تقتل الفيروس أحسن مما يقتله الصقيع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا