رئيس مركز "غاماليا" يتحدث عن احتمال استخدام لقاح مخفف ضد فيروس كورونا

تحدث رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، عن احتمال استخدام لقاح مخفف يضم حقنة واحدة فقط لمكافحة وباء فيروس كورونا في روسيا.

وقال في حديث أدلى به الجمعة 15 يناير لوكالة "نوفوستي" الروسية إن اللقاح المخفف يحقن مرة واحدة، خلافا للقاح "سبوتنيك – V " الذي يتم حقنه مرتين بفاصل زمني يستغرق 4 أسابيع.

ولم يستبعد، غينسبورغ ، وضع مثل هذا اللقاح المخفف ضد الفيروس التاجي قائلا أن هذا الأمر ممكن. لكن من المهم أن يقدم اللقاح مناعة مطلوبة ولمدة طويلة.

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وأوضح أن هناك لقاحات يمكن حقنها مرة واحدة. لكن المشكلة تنحصر في قدرتها على حماية البشر من الفيروس. ومن الضروري وضع لقاح وحيد الحقنة بمقدوره أن يحمي الإنسان لمدة عامين على الأقل وليس لمدة بضعة أشهر.

وقال إن الجدل لا يزال يدور حول فاعلية اللقاح المخفف وحيد الحقنة. لكنه لم يستبعد مبدئيا وضعه في المستقبل.

يذكر أن رئيس مركز "غاماليا" كان قد أعلن في وقت سابق أن خبراء المركز يعملون حاليا على وضع اللقاح الذي سيستخدم ضد الفيروس التاجي والإنفلونزا في آن واحد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا