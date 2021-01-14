مركز "غاماليا": اللقاح ضد "كوفيد - 19" والإنفلونزا قد يظهر في روسيا نهاية العام المقبل

قد يظهر في روسيا لقاح متنوع يحمي من فيروس كورونا والإنفلونزا في آن واحد نهاية عام 2022.

أعلن ذلك رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، في حديث أدلى به يوم 14 يناير لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأوضح العالم أن خبراء المركز لديهم تكنولوجيا خاصة بوضع مثل هذا اللقاح. وقد بدأ تكييف اللقاح الجديد على مختلف سلالات الإنفلونزا وعدوى فيروس كورونا.

وقال ألكسندر غينسبورغ:" نقوم باختبار اللقاح على السلالات المتوفرة لدينا حاليا. أما الاختبارات السريرية للقاح الجديد فسنبدأ بها مطلع العام المقبل".

هذا وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مركز "فيكتور" الروسي يعمل هو كذلك على وضع لقاح ضد "كوفيد – 19" و"الإنفلونزا". وقد بدأت مطلع نوفمبر الماضي اختباراته على الحيوانات حيث أظهر اللقاح فاعليته.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا