"مودرنا" تكشف أن مناعة لقاحها ضد "كوفيد-19" قد تستمر مدة عام على الأقل!

قالت شركة "مودرنا" يوم الاثنين في مؤتمر J.P. Morgan للرعاية الصحية، إن المناعة من لقاحها ضد "كوفيد-19" ينبغي أن تستمر لمدة عام على الأقل.

وأوضحت شركة الأدوية أنها واثقة من أن تقنية RNA المرسال (mRNA)، التي استخدمتها، كانت مناسبة تماما لنشر لقاح يعتمد على المتغيّر الجديد لفيروس كورونا، الذي ظهر في حفنة من البلدان.

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ويستخدم لقاح "مودرنا"، mRNA-1273، ما يسمى بـmRNA الاصطناعي لمحاكاة سطح الفيروس التاجي وتعليم الجهاز المناعي التعرف عليه وتحييده.

وقالت "مودرنا" في ديسمبر الماضي إنها ستجري اختبارات لتأكيد نشاط اللقاح ضد أي سلالة.

وكشفت يوم الاثنين أنها تتوقع تسليم ما بين 600 مليون جرعة ومليار جرعة من لقاحها في عام 2021، وتوقعت مبيعات متعلقة باللقاحات بقيمة 11.7 مليار دولار للعام، بناء على اتفاقيات الشراء المسبق الموقعة مع الحكومات.

وقال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل: "يشعر الفريق براحة تامة مع السجل الحافل لدينا الآن. إننا نسير على الطريق الصحيح لتقديم 600 مليون جرعة على الأقل".

المصدر: نيويورك بوست