 
مباشر

اكتشاف إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

الصحة

اكتشاف إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي
Pixabay
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pj54

توصل العلماء الألمان من جامعة توبنغن إلى استنتاج مفاده بأن الفيروس التاجي لا يمكن أن يتكاثر في جسم الإنسان من دون إنزيم "غوانيلات كيناز" (GK1 ).

إقرأ المزيد
وفاة متقاعد فرنسي بسبب فيروس خفافيش نادر للغاية
وفاة متقاعد فرنسي بسبب فيروس خفافيش نادر للغاية

 أفادت بذلك صحيفة "مركور" الألمانية.

وقد وضع العلماء نموذجا كمبيوتريا لتكاثر الفيروس التاجي، فاتضح أن الفيروس يجبر الخلية عند دخوله فيها على إنتاج بعض المواد التي تساعد في انتشار العدوى. أما إنزيم GK1 فيعتبر من أهمها. وبعد أن استطاع العلماء سحب الإنزيم من جسم الإنسان مؤقتا توقف فورا تكاثر الفيروس.

وحسب زعم العالم، أندرياس دريغر، فإن صحة الإنسان لا تتوقف بشكل مباشر على وجود إنزيم "غوانيلات"  في جسمه. لذلك فمن الممكن وقف إنتاجه مؤقتا.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا