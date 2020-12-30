نائبة رئيس الوزاراء تقارن بين اللقاحين الروسيين

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا أن كلا اللقاحين الروسيين المسجلين ضد "كوفيد – 19" جيدان على الرغم من اختلافهما.

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به يوم 30 ديسمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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والمقصود بالأمر هو لقاح "سبوتنيك - V " التابع لمركز "غاماليا" الروسي ولقاح "أبي واك كورونا" التابع لمركز "فيكتور" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وقالت، غوليكوفا، إن الأقاليم الروسية قد تلقت كلا اللقاحين.

وأضافت أن لقاح "سبوتنيك" قد يكون أكثر فاعلية مقارنة باللقاح التابع لمركز "فيكتور". لكن كلا منهما ليس له أية عواقب جانبية خطيرة. وإنهما يختلفان عن بعضهما، إذ أن "سبوتنيك" يعتمد الفيروس الغدي. أما الآخر فيصنع من مكونات جينوم الفيروس التاجي المقاومة للطفرات.

وحسب، غوليكوفا فإن كلا اللقاحين لم يظهرا إلى حد الآن أية تأثيرات سلبية.

وكانت، غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن الروس ستتاح لهم في الربع الأول من عام 2021 فرصة لاختيار اللقاح الذي يريدونه.

هذا وقد حذرت نائبة رئيس الوزراء المواطنين الروس من تناول المسكرات قبل وبعد التطعيم بـ3 أيام على الأقل لعدم الضغط على جهاز المناعة الذي تعرض لتأثير اللقاح.

المصدر: ياندكس