الحكومة الروسية: لدى مواطنينا فرصة لاختيار لقاح ضد "كوفيد - 19" عام 2021

يتوقع أن تظهر لدى كل الروس في الربع الأول من العام المقبل فرصة لاختيار لقاح ضد "كوفيد – 19".

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أعلنت ذلك في 29 ديسمبر نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا. وأعادت إلى الأذهان أن وزارة الصحة كانت قد سجلت رسميا اللقاحين ضد "كوفيد – 19" وهما لقاح "سبوتنيك – V " التابع لمركز "غاماليا"للبيولوجيا المجهرية ولقاح "أبي واك كورونا" الذي وضعه مركز "فيكتور" من مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وقد دخل اللقاح الأخير التداول المدني في الأقاليم الروسية الكثيرة، بما فيها موسكو ومقاطعتا تولا وروستوف حيث يمكن أن يختار المواطنون بينه وبين لقاح "غاماليا".

فيما يتعلق بلقاح "غاماليا" فإنه يستخدم على نطاق واسع أثناء تطعيم القطيع الذي انطلق في كل الأقاليم الروسية.

وهناك لقاح روسي آخر يتوقع تسجيله الرسمي في فبراير المقبل وهو اللقاح الذي وضعه مركز "تشوماكوف" الروسي.

وقد خضع لقاح "أورال" الوراثي الذي وضعه مصنع "ميد سينتز" في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية لاختبارات قبل السريرية.

ويعمل العلماء في جامعتي القرم وقازان الفدراليتين وجامعة بطرس الأكبر في بطرسبورغ ومعهدي "فافيلوف" و"شيمياكين" للكيمياء العضوية وغيرها من المعاهد والجامعات والمراكز الطبية على وضع اللقاحات أيضا.

المصدر: ياندكس