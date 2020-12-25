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مركز "غاماليا": كل من تلقى اللقاح يمكن أن يصبح مانحا لبلازما الدم

الصحة

مركز
Sputnik Konstantin Mikhaltchevsky
صورة أرشيفية
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أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن المواطنين الروس الذين تلقوا لقاحا ضد "كوفيد – 19" يمكن أن يصبحوا مانحي بلازما الدم المضاد لكورونا.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 25 ديسمبر لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال:" لا شك أن كل مواطن روسي تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا يمكن أن يصبح شخصا مانحا لبلازما الدم. لكن يجب عليه قبل ذلك أن يخضع لفحص كمية الأجسام المضادة التي تشكلت لديه، إذ أننا نعلم أن عددها ينخفض مع مرور الوقت".

وأعاد العالم الروسي إلى الأذهان أن نقل بلازما الدم ذات الأجسام المضادة  لفيروس كورونا تعتبر من أحد السبل الفعالة  لعلاج "كوفيد – 19". ويستخدم هذا السبيل على نطاق واسع في الولايات المتحدة وألمانيا والصين وغيرها من الدول.

بينما يحذر الأطباء من أن نقل الدم إلى المريض المصاب بفيروس كورونا يمكن أن يسبب أحيانا احتداد المرض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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