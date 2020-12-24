طبيبة روسية تحذر من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا عن طريق هدايا رأس السنة

قد تصبح هدايا رأس السنة مصدرا للإصابة بفيروس كورونا.

أعلنت ذلك طبيبة الوبائيات، أولغا نيناستينا، في حديث أدلت به الأربعاء 23 ديسمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأوضحت أن الفيروس يمكن أن يعيش على أسطح الورق المقوى لمدة 24 ساعة. أما مادة البلاستنيك والفولاذ الغير قابل للتآكل فيمكن أن يعيش الفيروس على سطحيهما 3 أيام.

وأعادت الطبيبة إلى الأذهان أن عملية تغليف الهدايا تتطلب ارتداء القفازات والكمامات الواقية.

وأضافت أن كل فيروس عمليا يمكن أن يحتوي على كائنات مجهرية قد تسبب ظهورعدوى "كوفيد – 19". وأكدت أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأوراق النقدية أيضا.

وقال طبيب المناعة د. فلاديسلاف جيمتشوغوف، إن كل الهدايا، بما فيها هدايا رأس السنة، يجب أن تطهر بمحلول معقم أو أية مادة معقمة أخرى. أما الفواكه والخضروات فيجب غسلها جيدا قبل تناولها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا