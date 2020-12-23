وزارة الصحة الروسية تسمح بتغيير نظام اختبار لقاح "Sputnik V"

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" للبحوث، أنه لن يتم تلقيح المشاركين في اختبارات لقاح Sputnik V المضاد للفيروس التاجي المستجد، بلقاح وهمي.



وقال موضحا "سمحت وزارة الصحة بوقف تسجيل متطوعين جدد، لأن كل شيء واضح والجائحة مستمرة، واستخدام لقاح وهمي أمر سيء، واعتقد من الأفضل استدعاء جميع الذين تلقوا لقاحا وهميا، وتلقيحهم بلقاح Sputnik V. ولكن لا أعلم إن كان المنظمون سيسمحون بذلك".

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ووفقا له، علم العديد من الذين لقحوا بلقاح وهمي بالأمر بعد نتائج الاختبارات وبعدها حصلوا على اللقاح الصحيح، ليكونوا محميين من عدوى الفيروس.

وتجدر الإشارة، إلى أن لقاح Sputnik V الذي ابتكره خبراء مركز "غاماليا" هو أول لقاح مضاد للفيروس التاجي المستجد، يسجل رسميا في العالم . وقد اجتاز اللقاح في الصيف مرحلتين من الاختبارات على متطوعين أعمارهم 18-60 سنة، نشأت عندهم في النهاية أجسام مضادة للفيروس. وتجري اختبارات اللقاح بالإضافة إلى روسيا في الامارات العربية وفنزويلا وبيلاروس.

ويشترك في هذه الاختبارات عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم الذين هم ضمن مجموعات الخطر. وقد بينت نتاائج التحاليل البينية أن فعاليته أعلى من 91% وقد تصل ضد الحالات الشديدة إلى 100%.

ومنذ بداية شهر ديسمبر الجاري، انطلقت في روسيا عمليات التطعيم التي شملت في البداية العاملين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الذين تراوحت أعمارهم من 18-60 سنة، ولا يعانون من أمراض مزمنة، كما شملت عملية التطعيم العاملين في المؤسسات الثقافية والتجارية والنقليات والطاقة ووسائل الإعلام.

ولن تشمل حملة التطعيم العام النساء الحوامل والمرضعات بهذا اللقاح.

المصدر: نوفوستي