دراسة الحالة النفسية للأطباء الذين يتصدون لكوفيد-19 في روسيا

قامت مجموعة متخصصين من جامعة موسكو الحكومية للتربية والطب النفسي، ومن معهد سكليفاسوفسكي للإسعاف، بدراسة الحالة النفسية للعاملين في المجال الطبي خلال وباء كوفيد-19.

ووفقا لنتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Counseling Psychology and Psychotherapy، تمكن العلماء من تحديد العوامل، التي تعتبر مهمة للحفاظ على الراحة النفسية للعاملين في مجال الصحة.

وقال العلماء، إن خطر الإرهاق المهني وتطور اضطرابات الاكتئاب والقلق، يزداد بشكل كبير لدى الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المؤسسات الطبية، أثناء الوباء.

من جانبها، قالت آلا خولموغوروفا عميدة كلية الاستشارات وعلم النفس الإكلينيكي في جامعة موسكو الحكومية للتربية والطب النفسي: "تعتبر مهمة جدا الحالة الجسدية والنفسية الجيدة للأطباء، الذين يطلق عليهم الآن اسم جنود الخط الأول في مواجهة الوباء، وذلك لأنها تساعد في الحفاظ على صحة السكان بشكل عام، ولزيادة فرص الشفاء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة".

المصدر: نوفوستي