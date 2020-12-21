النوادي الرياضية الروسية تقترح إجراء دورات إعادة تأهيل المتعافين من "كوفيد - 19"

بعثت جمعية اللياقة البدنية الروسية القومية برسالة إلى وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اقترحت فيها وضع تمارين بدنية ورياضية تساعد في إعادة تأهيل المرضى المتعافين من "كوفيد–19".

وذلك بالتعاون مع أطباء وزارة الصحة. كما اقترحت جمعية اللياقة البدنية إجراء دورات إعادة التأهيل للمصابين بفيروس كورونا في مراكز اللياقة البدنية.

وجاء في الرسالة أن جمعية اللياقة البدنية الروسية المتعاونة مع وزارة الصحة تقدم أقتراحا رسميا باسم 1700 ناد للياقة البدنية في 77 إقليما روسيا بأن تتولى مراكز اللياقة البدنية الروسية أداء وظيفة إعادة تأهيل مَن تعافوا من مرض "كوفيد–19"، مع العلم أن مدربي اللياقة البدنية لديهم كل الكفاءات اللازمة لتنفيذ تلك الوظيفة الهامة، أما مراكز اللياقة البدنية فلديها موارد مطلوبة وبنية تحتية لازمة.

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وطالبت الجمعية بتشكيل فريق عمل يضم خبراء من وزارتي الصحة والرياضة ليتأكدوا من فاعلية برامج إعادة التأهيل التي عرضتها، كما اقترحت بأن توضع بناء على نتائج عمل فريق الخبراء المذكور توجيهات للمستشفيات والمستوصفات التابعة لوزارة الصحة تتضمن برامج إعادة تأهيل المرضى.

وأشار كاتبو الرسالة إلى أن المقصود بالأمر هو برامج متنوعة ستتضمن مختلف أساليب وأشكال إعادة تأهيل المصابين بفيروس كورونا، بما في ذلك إعادة تأهيل جهاز التنفس و نظام القلب والأوعية ومختلف مجموعات العضلات وغيرها.

وقالوا إن جمعية اللياقة البدنية مستعدة لتولي مهة إعادة تأهيل غالبية المتعافين من "كوفيد–19" في الأقاليم الروسية، نظرا إلى أن عدد مراكز إعادة التأهيل في روسيا غير كاف لاستقبال عشرات الأشخاص بعد إصابتهم بـ"كوفيد–19".

المصدر:" كومسومولسكايا برافدا