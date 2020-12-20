خبير فيروسات: على روسيا أن تعزل نفسها عن بريطانيا

دعا أليكسي أغرانوفسكي الخبير الروسي في علم الفيروسات، إلى تعليق الرحلات بين روسيا وبريطانيا على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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وفي تصريح صحفي قال: "إذا سلمنا بأن المعلومات عن هذه السلالة موثوق بها فذلك يعني أنها تمثل خطرا محتملا على روسيا. وإن كانت هذه السلالة معدية إلى هذه الدرجة، فيمكن لها أن تنتقل يوما ما من بريطانيا إلينا، على الرغم من كل العوائق التي تقيد الرحلات في الوقت الحالي".

وأضاف: "حتى اسكتلندا تعزل نفسها حاليا عن إنجلترا. وعسى أن يكون من الأجدر بنا أيضا أن نعزل أنفسنا عنهم لفترة معينة".

وسبق أن أعلنت دول عدة عن وقف الطيران مع بريطانيا، على خلفية تقارير عن سرعة تفشي السلالة الجديدة من الفيروس في المملكة المتحدة.

المصدر: سبوتنيك