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روسيا.. إرجاء تسجيل لقاح محلي جديد مضاد لكورونا حتى فبراير

الصحة

روسيا.. إرجاء تسجيل لقاح محلي جديد مضاد لكورونا حتى فبراير
YouTube/Rossia1
المدير العام لمركز "تشوماكوف"، حيدر إشمحمدوف
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أعلن مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية عن إرجاء التسجيل الرسمي للقاح الذي يطوره المركز من أواسط ديسمبر الحالي، حتى فبراير المقبل.

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وفي تصريح صحفي، أوضح المدير العام للمركز حيدر إشمحمدوف، أن المركز وجد من الضرورة أن تكون له وحدة إنتاجية خاصة بتصنيع اللقاح وأنه نجح في إعداد هذه الوحدة التي ستبدأ عملها في فبراير.

وأضاف مدير المركز أنه من المقرر تصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح سنويا "وهي أرقام واقعية يمكن ضمانها ليس على حساب صناعاتنا الأخرى".

المصدر: إنترفاكس

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