مصمم "سبوتنيك V: لا تأثير للقاح على عملية الإنجاب

قال ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، إنه لا يوجد أي تأثير سلبي للقاح "سبوتنيك V " الروسي المضاد لكوفيد-19، على عملية الإنجاب.

وأضاف مصمم أول لقاح، تم تصميمه في العالم ضد فيروس كورونا: "تم اختبار تأثير هذا اللقاح على عملية الإنجاب، بالطبع على الحيوانات - الفئران والأرانب. وتبين أنه ليس له تأثير سلبي، في هذا المجال".

في وقت سابق، صرح غينسبورغ في حوار تلفزيوني، بأن مؤشرات السلامة والفعالية لـ"سبوتنيك V " تتجاوز ما لدى كل اللقاحات الأخرى، وذلك لأن لقاح مركز "غاماليا" يعتمد على "تكنولوجيات في مجال تطوير اللقاحات تستخدم منذ سنوات".

ورجح رئيس المركز، أن يضمن لقاح "سبوتنيك V " عدم إصابة من يتلقاه بالوباء بنسبة ثقة 96% لمدة لا تقل عن عامين وربما لمدة أطول.

في أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

المصدر: نوفوستي