صندوق الاستثمار المباشر الروسي: نقطة تحول إيجابية في إنتاج اللقاحات ضد "كوفيد – 19"

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، نمو إنتاج لقاح كورونا "سبوتنيك V" في روسيا بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التحول إلى خطوط إنتاج واسعة النطاق.

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "نرى أن تغيرا إيجابيا للغاية حدث الفترة الماضية في إنتاج اللقاحات في روسيا، وبدأت عدة شركات متخصصة في إنتاج المزيد منها بشكل ملحوظ".

وأضاف: "لقد انتقل إنتاج اللقاح بالفعل إلى خطوط الإنتاج الحيوية الكبيرة، مما يسمح بإنتاجه على نطاق واسع".

وتابع: "سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل مع مصنعي اللقاحات".

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد – 19"، تم تطويره بواسطة مركز "غاماليا"، وأطلق عليه تسمية "سبوتنيك v".

ويعتمد اللقاح على منصة مدروسة ومثبتة جيدا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود أثار سلبية على المدى البعيد.

المصدر: "نوفوستي"