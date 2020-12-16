المواد الغذائية الأكثر فائدة لمرضى السكري
كشفت الدكتورة ناتاليل صاموئيلنكو، الأخصائية في علم التغذية، المواد الغذائية التي تبطئ تطور النوع الثاني من مرض السكري.
ووفقا للخبيرة، يجب أن يتضمن النظام الغذائي: فاكهة كيوي وفلفل حلو وبروكلي وحمضيات وثمار.
وتضيف، ويجب تناول السبانخ والملفوف بأنواعه والأفوكادو والأطعمة الغنية بالبروتينات: كالأسماك وبياض البيض ولحم الديك الرومي والسمان والدجاج من دون جلد. والمكسرات الغنية بالدهون المفيدة والمغنيسيوم (الجوز واللوز).
ووفقا للخبيرة، الأعراض الرئيسية لمرض السكري هي:
- جفاف الفم؛
- العطش، وكثرة التبول ليلا؛
- الحكة الجلدية؛
- آلام في الساقين، والخدر والقشعريرة؛
-التهابات الجلد والأغشية المخاطية؛
- سوء التئام الجروح؛
- الوزن الزائد.
المصدر: نوفوستي