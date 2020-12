زيادة الحديد والزنك يمكن أن تساعد في علاج مشكلة تؤرق الكثيرين حول العالم

يشير خبراء الصحة بأن معظم مشكلات تساقط الشعر قد تكون بسبب نقص في عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة.

ويقول الخبراء إنه لعلاج تساقط الشعر فمن الأفضل التركيز على جذور المشكلة، حيث أشاروا إلى أن بعض الفيتامينات والمعادن تعد بالفعل جزءا لا يتجزأ من نمو الخلايا الطبيعي وتعزيز وظائفها، وقد تساهم في تساقط الشعر عند نقصها.

إقرأ المزيد

ويعد الحديد والزنك من العناصر المهمة للغاية في نمو الشعر الصحي، ومن خلال زيادة مستوياتها، يمكن المساعدة في زيادة نمو الشعر، وفقا للعديد من الدراسات.

وعندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج الهيموغلوبين في الدم.

ويحمل الهيموغلوبين الأكسجين من أجل نمو وإصلاح الخلايا في جسمك، بما في ذلك الخلايا التي تحفز نمو الشعر. ومع العلاج، يمكنك المساعدة في عكس كل من نقص الحديد وتساقط الشعر.

وفي دراسة نشرت في US National Library of Medicine National Institutes of Health، تم التحقيق في نقص الحديد والزنك وارتباطهم بتساقط الشعر.

وأشارت الدراسة إلى أن "نقص الحديد (ID) هو أكثر أنواع نقص التغذية شيوعا في العالم وهو سبب معروف لتساقط الشعر. وما يبقى غير واضح هو ما هي درجة النقص التي قد تساهم في تساقط الشعر".

وأضافت الدراسة: "في حين أن آلية العمل التي يؤثر بها الحديد على نمو الشعر غير معروفة، فإن خلايا مصفوفة بصيلات الشعر هي من أسرع الخلايا انقساما في الجسم، وقد يساهم نقص الحديد في تساقط الشعر من خلال دوره كعامل مساعد في اختزال الريبونوكليوتيد، وهو إنزيم يحد من معدل تخليق الحمض النووي".

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد جينات متعددة في بصيلات شعر الإنسان، وبعضها قد يتم تنظيمه بواسطة الحديد.

وتشير الدراسة إلى أن: "الزنك معدن أساسي تتطلبه مئات الإنزيمات وعوامل النسخ المتعددة التي تنظم التعبير الجيني. وفي حين أن الآلية الدقيقة للعمل غير واضحة، فإن أحد الاحتمالات يركز على دور الزنك كمكون أساسي للعديد من الإنزيمات المعدنية المهمة في تخليق البروتين وانقسام الخلايا".

وتابعت: "الاحتمال الآخر هو دور الزنك المهم في المسارات التي تتحكم في تكوين بصيلات الشعر"، حيث قالت الدكتورة لوسي غلانسي: "يلعب الزنك دورا مهما في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها. كما أنه يساعد في الحفاظ على عمل الغدد الدهنية حول البصيلات بشكل صحيح".

وواصلت: "يعد تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك، لذلك يمكن أن تساعد مكملات الزنك في إصلاح ترقق الشعر وتساقطه".

ويعد الحديد والزنك من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية لصحة الإنسان. وما تزال أوجه القصور في هذين المغذيين مشكلة عالمية، لا سيما بين النساء والأطفال في البلدان النامية.

ويمكن لتناول نظام غذائي غني باللحوم والمحار والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة أن يكون طريقة صحية لضمان حصولك على ما يكفي من الحديد والزنك لزيادة نمو الشعر.

المصدر: إكسبرس