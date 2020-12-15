تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في المنك البري بالولايات المتحدة

أكدت الخدمة البيطرية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في حيوان بري، حيث عُثر على الفيروس في حيوان المنك بولاية يوتا.

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وذكرت الهيئة الأمريكية المختصة بصحة الحيوانات والنباتات على الموقع الإلكتروني لمنصة "ProMED-mail"، أن العدوى اكتشفت في حيوان بري اثناء إجراء دراسة وبائية بمحيط مزرعة للمنك، رصدت بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال بيان للهيئة الأمريكية المختصة: "على حد علمنا، هذا هو أول حيوان بري مطلق السراح، تتأكد إصابته بفيروس (سارس- كوف - 2)".

يشار إلى أن المعلومات حول هذه الإصابة نقلت إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان. وفي الوقت نفسه، وحسب هذه الهيئة الأمريكية المختصة بصحة الحيوانات والنباتات، لا يوجد دليل حتى الآن على أن العامل المسبب لـ"كوفيد -19" ينتشر بين السلالات البرية التي تعيش بالقرب من مزارع المنك.

الجدير بالذكر أن "كوفيد -19" كان قد عثر عليه في العديد من مزارع المنك. وذكرت في وقت سابق منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل فيروس "سارس – كوف – 2" في حيوانات المنك بست دول هي، الدنمارك وهولندا وإسبانيا والسويد وإيطاليا والولايات المتحدة.

كما تم اكتشاف فيروس كورونا في نهاية نوفمبر بين حيوانات المنك في بولندا، وفي شهر ديسمبر بليتوانيا.

المصدر: نوفوستي