وزارة الصحة الروسية توصي باستخدام قطرات إنترفيرون للوقاية من "كوفيد-19"

أعلن البروفيسور أندريه سيمبيرتسيف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن وزارة الصحة أدرجت قطرات إنترفيرون في القائمة الرسمية للتوصيات الخاصة بمكافحة "كوفيد-19".

وقال البروفيسور في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، "تعترف وزارة الصحة رسميا بقطرات الأنف إنترفيرون. وقد نشرت في العالم دراسات طبية عديدة تؤكد صحة إدراج هذه القطرات في توصيات الوزارة الخاصة بمكافحة "كوفيد-19". ومستحضرات إنترفيرون حاليا مطلوبة جدا، وهذا ما تؤكده الخبرة الدولية، حيث تستخدم بنجاح في الوقت الحاضر في الصين وكوبا وأمريكا الجنوبية".

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ويذكر أن آخر دراسة علمية مكرسة للإنترفيرون، نشرتها مجلة ""The Lancet الطبية الشهيرة في 12 نوفمبر الماضي. وتتضمن هذه الدراسة إثباتات على فعالية استخدام مستحضرات الإنترفيرون في تخفيض معدل الوفيات بسبب الفيروس بنحو ثلاث مرات.

ولفت البروفيسور، إلى أن التطعيم ضد "كوفيد-19" يمكن أن يعزز إنتاج الإنترفيرون في الجسم، وقال "كل لقاح يهدف إلى تنشيط عملية إنتاج الأجسام المضادة وتعزيز المناعة الخلوية. لذلك فإن التطعيم يؤدي إلى تنشيط منظومة المناعة بكاملها، وقد يؤدي إلى تعزيز إنتاج الإنترفيرون.

والإنترفيرون، بروتينات تنتج في الجسم لمكافحة الفيروسات والبكتيريا. وهذه البروتينات تمنع تكاثر الفيروسات بإطلاق برنامج حماية كامل.

ويذكر أن الإنترفيرون اكتشف قبل حوالي 60 سنة، وانتشر استخدامه خلال 20-30 سنة الماضية، في الممارسة العملية كمضاد للفيروسات والأورام.

ومن جانب آخر حذر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، الذي يدير اللقاء مع البروفيسور من استخدام مستحضرات الإنترفيرون حتى كوسيلة للوقاية من العدوى، قبل استشارة الطبيب الأخصائي.

المصدر: فيستي. رو