"أسترازينيكا" تعلن الموافقة على استخدام "تريكسيو إيروسفير" لمعالجة الانسداد الرئوي المزمن

أعلنت شركة "أسترازينيكا"Astrazeneca، اليوم الاثنين، عن الموافقة على اعتماد عقار "تريكسيو إيروسفير"Trixeo Aerosphere كعلاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن، في الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وأشارت الشركة إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية استندت إلى النتائج الإيجابية من المرحلة الثالثة من تجارب "إيثوس" Ethos، والتي أظهر فيها العقار انخفاضا ذات دلالات إحصائية في معدل التفاقم المعتدل أو الشديد مقارنة بالعقارات الأخرى، على مدار 52 أسبوعا.

ومرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض متصاعد يمكن أن يتسبب في إعاقة تدفق الهواء إلى الرئتين، ما يؤدي إلى نوبات من ضيق التنفس. ويتأثر بهذا المرض نحو 284 مليون شخص حول العالم، وهو ثالث سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم.

من الجدير بالذكر أن شركة "أسترازينيكا" البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن بدء دمج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى.

المصدر: RT + "رويترز"