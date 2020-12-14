هيئة حماية حقوق المستهلكين تحدد موعد ظهور أول مصاب بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا، أن أول شخص مصاب بفيروس كورونا ظهر في روسيا كان في 1 مارس الماضي.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي بحلول 17 مارس عام 2020 في روسيا 100 مريض.

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جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به 13 ديسمبر الجاري لقناة "روسيا" التلفزيونية الروسية التي عرضت فيلما بعنوان "الفيروس الخطير، السنة الأولى".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن أول 3 صينيين قدموا إلى روسيا بفيروس كورونا لم ينقلوا العدوى لأحد.

وقالت إن الفيروس التاجي لم يشهد إلى الآن أية تحورات خطيرة يمكن أن تهدد سكان روسيا.

ونقل الفيلم عن مدير برامج منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، قوله إن تحديد أول شخص مصاب بالفيروس يعتير أمرا هاما لإدراك انحداره ووضع الأدوية وإجراء الدبحوث العلمية في مجال الوبائيات.

وقال رايان إن العلماء لم يتفقوا بعد على عوامل التفشي السريع لفيروس كورونا في العالم وبينها البيئة أو الحيوانات أو الإنسان.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن انطلاق الوباء العالمي لفيروس كورونا في 11 مارس عام 2020. وأصاب الفيروس منذ ذلك الحين 68 مليون شخص من سكان الكرة الأرضية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا