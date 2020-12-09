عالم فيروسات إيطالي يقارن بين لقاحي "فايرز" و"أسترزينيكا"

أكد عالم الفيروسات الإيطالي غويدو سيلفستري الأستاذ في جامعة أتلانتا الأمريكية أن لقاحي فايزر/بيونتيك، وموديرنا أنجع من لقاح أسترزينيكا ـ أوكسفورد من حيث الفعالية وحماية كبار السن.

وكتب على "فيسبوك" تعليقا على البيانات المنشورة في مجلة لانسيت عن دراسة المرحلة الثالثة للقاح المضاد لوباء "كوفيد – 19"، والتي شملت الـ24 ألف شخص: "المشكلة لن تظهر هنا في الولايات المتحدة، وأعتقد في بريطانيا أيضا، نظرا لأننا سنستخدم اللقاحين الأولين، بينما سنرى كيف ستتعامل الحكومة الإيطالية واللجنة الفنية العلمية مع هذه البيانات، كونهما ركزا كثيرا على اللقاح الثاني".

وأضاف: "لقد علم أغلبنا النتائج أصلا.. فعالية كاملة في الحماية من العدوى بنسبة 70 %، وفعالية بنسبة 62 % لمن تلقى الجرعة الكاملة وفقا للبروتوكول، وبنسبة 90 % لمن تلقى جرعة مخفضة عن طريق الخطأ، كما أن اللقاح آمن بشكل ممتاز كما هو معروف".

وتابع: "للأسف، لا يسمح عدد المشاركين بالدراسة ممن هم فوق سن الـ55 عاما بالحكم على فعالية اللقاح بالنسبة لهذه الفئة العمرية على وجه التحديد. النقطة الإيجابية هي أن لقاح (أسترزينيكا ـ أوكسفورد)، على العكس من لقاحي (فايزر/بيونتيك ـ موديرنا)، يمكن تخزينه في درجة حرارة 4 درجات مئوية".

AGGIORNAMENTO SUL VACCINO ASTRA ZENECA/OXFORD Oggi Lancet ha pubblicato i dati sullo studio di Fase-III del vaccino per... Опубликовано Guido Silvestri Вторник, 8 декабря 2020 г.

المصدر: "آكي الإيطالية"