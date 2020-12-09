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خبير روسي يتحدث عن أخطار تطعيم شخص مصاب بفيروس كورونا

الصحة

خبير روسي يتحدث عن أخطار تطعيم شخص مصاب بفيروس كورونا
Sputnik Aleksey Kriajev
صورة أرشيفية
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ماذا سيحدث إذا تم تطعيم شخص مصاب بفيروس كورونا، لكنه لا يعلم ذلك وليست لديه أية أعراض تدل على إصابته؟

أجاب عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة الخبير في الدراسات المتعلقة بالأدوية وتسجيلها ومدير عام الشركة الروسية للبحوث العلمية والعقود التجارية، نيقولاي كريوتشكوف.

وقال:" يجب على الأطباء اختبار كل مرشح للتطعيم  عن طريق فحص دمه وفحص PCR  للتأكد من عدم إصابته بالفيروس ووجود مضادات لديه. إلا أن هذا الأمر يبدو مستحيلا في ظروف ضغط هائل تتعرض له المختبرات الطبية والأطباء على خلفية مقاومة انتشار وباء فيروس كورونا.

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وأوضح قائلا:" لا يعلم أحد ماذا سيحدث بمريض مصاب بـ"كوفيد – 19"  لم تظهر لديه أعراض واضحة ، إذ أن العلم لا يزال يحل تلك المشكلة الطبية ". 

وأضاف قائلا:" في هذه الحال لن يشكل اللقاح على الأرجح عند هذا المريض مناعة كافية. وهناك كذلك احتمال لإصابة المريض بشكل خطير من "كوفيد – 19". لكننا لم نجد إلى الآن أية أدلة طبية مقنعة  على ذلك".

وقال إن مركز US CDC لمراقبة الأمراض المعدية يوصي على سبيل المثال بتطعيم الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19". وأضاف أن الأخصائيين سيحلون تلك المشكلة لدى توفر معلومات كافية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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