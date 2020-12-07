طبيب روسي معروف يدحض مفهوما شائعا عن طريقة للعلاج من كورونا

بدد الطبيب والمقدم التلفزيوني المعروف يفغيني كوماروفسكي الاعتقاد الخاطئ بأن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، يمكن أن تخفف من سريان مرض كوفيد-19.

وعلى سؤال من أحد المشاهدين حول ما إذا كانت هذه الأدوية وخاصة أدوية التهاب المفاصل، تقلل من احتمال حدوث مضاعفات بعد الإصابة بكوفيد، قال إن هذا الافتراض غير صحيح.

وأشار إلى أن المرضى الذين يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لفترة طويلة، لديهم احتمال أقل بالمرض مع درجة حرارة مرتفعة.

وقال: "هذا الأمر يتعلق بالإحساس الذاتي، ويصبح من الأسهل تحمل سريان المرض، لكن هذا لا يؤثر على شدة المرض".

وأكد أن "كوفيد قد يأخذ الشكل الشديد لدى المريض الذي يتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وكذلك لدى المريض الذي لا يتناول هذه الأدوية".

المصدر: نوفوستي