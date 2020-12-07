وزير الصحة الروسي يحدد سبب الانتشار السريع لفيروس كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه تبين أن فيروس كورونا يشكل العامل الممرض (pathogen) "المثالي" لتطور الوباء، ويمكن للفيروسات من هذا النوع أن تخلق مواقف مماثلة في المستقبل.

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وأضاف الوزير، في كلمة خلال منتدى "الطب والجودة": "عند الحديث عما واجهناه هذا العام، يمكن القول إن هذا الفيروس يشكل، إذا جاز التعبير، المسبب المثالي لحالة الوباء".

وأوضح أن الفيروس التاجي يتميز بدرجة معتدلة من شدة السريان، مما يسمح للمرضى بنشر الفيروس بشكل نشط، بما في ذلك من خلال السفر عبر الحدود.

ووفقا للوزير، يتميز هذا الفيروس أيضا، بأنه ينتشر بسرعة معتدلة غير كبيرة، مما يعيق إمكانية دراسة الوضع الوبائي، وبالتالي لا يسمح بحصر وتطويق بؤر الوباء.

المصدر: نوفوستي