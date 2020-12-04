الحكومة الروسية تشرح الفرق بين أشهر لقاحين روسيين ضد كورونا

أوضحت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية بمؤتمر عقدته بمناسبة انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في موسكو، الفرق بين لقاحي "سبوتنيك V" وEpiVacCorona الروسيين المضادين للفيروس.

وقالت غوليكوفا إن اللقاح الأول "سبوتنيك V"، هو لقاح ناقل يعتمد على الفيروس الغدي الذي تم فيه زرع بروتين من الفيروس التاجي.

ويتسبب هذا البروتين في رد مناعي وبما أن الفيروس غير مكتمل، فهو غير ضار ولا يشكل أي خطر على حياة المحقون به.

أما اللقاح الثاني EpiVacCorona، فهو لقاح يعتمد على الرابطة الببتيدية ويتكون من قصاصات مصطنعة من فيروس كورونا يتعلم من خلالها الجهاز المناعي للجسم التعرف على الفيروس بسرعة ومواجهته.

وأكدت غوليكوفا أن حالات تكرار الإصابة بفيروس كورونا لا تزال نادرة في العالم.

وقالت إنه يتم الإبلاغ عن الإصابة مرة ثانية، لعدة أسباب بينها نتيجة اختبار خاطئة، وإعادة تنشيط الفيروس من العدوى الأولى، وإصابة حقيقية مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي