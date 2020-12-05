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طبيبة روسية تتحدث عن احتمال وراثة أنواع مرض السرطان عن طريق الأب والأم

الصحة

طبيبة روسية تتحدث عن احتمال وراثة أنواع مرض السرطان عن طريق الأب والأم
Sputnik Vladimir Viatkin
صورة أرشيفية
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قد تظهر بعض الأنواع من مرض السرطان نتيجة تحورات خفية تجري في الجينات ويمكن أن يرثها الإنسان عن طريق الأب والأم.

أشارت إلى هذا الأمر رئيسة مختبر أمراض السرطان في مركز "بلوخين" لأمراض السرطان  د. آنا ستروغانوفا.

وحسب ،ستروغانوفا، هناك بضع عشرات من المتلازمات الوراثية التي تؤدي إلى تحورات في الجينات. ومن أكثرها شيوعا سرطان المبيض والثدي.

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وقالت الطبيبة الروسية في حديث أدلت به لموقع "لينتا. رو": تعتبر متلازمة "لينتش" كذلك من أكثر الأمراض الوراثية شيوعا وخطورة. وإنها غالبا ما تسبب الإصابات بسرطان القولون وسرطان جسم الرحم وسرطان المعدة.

وأوضحت قائلة:" في حال تلقي الرجل لتلك الجينات المشبوهة فمن غير المستبعد أن يتطور لديه سرطان الرئة أو البروستات أو البنكرياس، ولكن هذا الاحتمال أقل من احتمال الإصابة بسرطان الثدي أو المبيض لدى النساء."

وأضافت أن الرجال قد يحملون طفرات في الجينات المذكورة، لكنهم أقل عرضة لها.

وأوضحت، آنا ستروغانوفا، أن احتمال وراثة تلك الطفرات يبلغ 50% من الأب والأم على حد سواء، بينما لا يعني ذلك أن من يحملها سيصاب حتما بمرض السرطان.

المصدر: لينتا. رو

 

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