رئيس مركز "غاماليا" الروسي يتحدث عمن يحظر عليه التطعيم

فتح في 4 ديسمبر بموسكو باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين إن باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم مفتوح للأطباء ومدرسي المدارس وأساتذة المعاهد والجامعات وكذلك العاملين في الخدمات الاجتماعية الحكومية. وسيتم توسيع القائمة حسب، سيرغي سوبيانين، بمجرد ورود دفعات أكبر من جرع التطعيم.

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فيما أوضح سوبيانين أن عملية تطعيم المتطوعين في مرحلة ما بعد التسجيل بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا لم تنته بعد. وقد تم تطعيم 16 ألف متطوع من أصل 40 ألفا يجب أن يخضعوا للتطعيم.

وتحدث رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي وضع لقاح "سبوتنيك V" ، ألكسندر غينسبورغ ، في مؤتمر صحفي عقده بموسكو عمن يسمح لهم بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا وقال إن الذين لم تسجل لديهم أعراض واضحة للإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يتلقوا اللقاح. أما من أصيب بشكل خطير من "كوفيد – 19" فيجب أن يدرس الأطباء أولا كمية الأجسام المضادة للفيروس التاجي لديهم. وإذا كانت تلك الكمية كبيرة لا يوصى بتطعيمهم.

فيما قال إن لقاح "سبوتنيك V" مخصص أساسا لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما. وأشار إلى أن اختبارت اللقاح على من قد تخطى عمرهم 60 عاما جارية في الوقت الراهن.

وأجاب، ألكسندر غينسبورغ، عن سؤال وجهه إليه الصحفيون حول من يحظر عليهم التطعيم قائلا إن هناك تعلميات تلحق بمواصفات اللقاح وتحدد دائرة الذين لا ينصح لهم بالتطعيم وبينهم من يعانون في الوقت الراهن من الأمراض المعدية وغير المعدية الحادة وكذلك عند احتداد الأمراض المزمنة لديهم.

فيما يتعلق بأمراض التنفس غير الخطيرة وأمراض الجهاز الهضمي الحادة فلا يمكن تطعيم المصابين بها إلا بعد انخفاض درجة الحرارة لديهم أو بعد مرور فترة أسبوعين أو 4 أسابيع من مرحلة إعادة التأهيل.

كما يحظر، حسب مدير المركز، تطعيم الأطفال والنساء الحوامل.

المصدر" كومسومولسكايا برافدا