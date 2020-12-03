أطباء روس يقيمون خطر الشيخوخة المبكرة بسبب "كوفيد-19"

عبر أطباء روس في مقابلة مع صحيفة "آر بي كي" الروسية، عن رأيهم بشأن مخاطر الشيخوخة المبكرة التي قد تعقب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد.



وتشير الدكتورة تاتيانا رومانينكو، مديرة مستوصف "طبيبك"، إلى أنه من السابق لأوانه القول قد تكون شيخوخة الجسم المبكرة، إحدى عواقب الإصابة بمرض "كوفيد-19".

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وتقول، "خلال نصف سنة لا يمكننا أن نشيخ أو نعود إلى شبابنا، لأن هذه فترة قصيرة جدا".

ووفقا لها، أخطر عواقب الإصابة بمرض "كوفيد-19" ربما "تلف في أنسجة الرئة"، وكذلك "النسيج الضام للأوعية". وتحدث مضاعفات عديدة في الجسم مرتبطة باضطراب الدورة الدموية. لذلك يستخدم في هذه الحالة العلاج المضاد لتخثر الدم.

وتضيف، لقد شخص الأطباء إصابة العديد من مرضى "كوفيد-19" بمرض السكري. ولكن ما سبب إصابتهم بهذا المرض؟ هل لأنهم تقدموا بالعمر، أو عولجوا بهرمونات قشرية سكرية، التي قد تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم وتطور مرض السكري؟. كما أنه حتى بعد الإصابة بالحالة الخفيفة من المرض يعاني المرضى من الوهن والصداع، وإصابة النسيج العصبي، وانخفاض مستوى الذاكرة والأداء. لذلك مع مرور الوقت سنعرف عواقب هذا المرض.

ومن جانبه يقول الدكتور سيرغي بورياسوف، أخصائي أمراض الرئة، إن الفيروس التاجي المستجد ربما يؤثر في جميع أعضاء الجسم و "يدمر جدارالأوعية الدموية، ويسبب نمو النسيج الضام". وهذا المرض على غرار الأمراض الأخرى يترك بصماته على متوسط العمر المتوقع.

المصدر: صحيفة "آر بي كي"