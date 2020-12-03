خبيرة روسية: الرياضة قد تساعد في تحمل الإصابة بالفيروس التاجي

قد تساعد الممارسة المنتظمة للرياضة في التحمل الأسهل للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لتقرير نشرته جمعية مدربي اللياقة البدنية الروسية، التي أجرت دراسة بعنوان "اللياقة البدنية لكورونا".

وأجرت الجمعية استطلاع رأي الذين يمارسون رياضات اللياقة البدنية في القاعات الرياضية الروسية.

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وقال أصحاب الدراسة إن المشاركين في استطلاع الرأي الذين يتدربون مرتين في الأسبوع يصابون بفيروس كورون أقل بنسبة 25%، مقارنة بالذين قد أقلعوا في مارس الماضي عن مزاولة الرياضة حين بدأ ينتشر وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم.

وأشار التقرير كذلك إلى أن 15% من أصل 7800 مشارك في استطلاع الرأي قد أصيبوا بفيروس كورونا. واتضح أن من لم يمارسوا الرياضة أبدا أصابهم شكل خطير من فيروس كورونا. وقال 15% من هؤلاء إنهم رفضوا زيارة مراكز اللياقة البدنية. أما 6% منهم فاعترفوا أنهم تراجعوا عن ممارسة أية تمارين رياضية.

وقالت رئيسة الجمعية الروسية لمدربي اللياقة البدنية، أولغا كيسيليوفا، في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" أكدت الدراسة التي أجريناها أن ممارسة رياضات اللياقة البدنية ونمط صحي للحياة تساعد الإنسان في تقليل الإصابات بأمراض مختلفة وفي التحمل الأسهل للأمراض المتعلقة بالفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا