طبيب أنف وحنجرة يحذر من خطورة فقدان حاسة الشم

قال رئيس قسم الأنف والحنجرة في الوكالة البيولوجية الطبية الروسية، ألكسندر ميلنيكوف، إن من أصابه الفيروس التاجي يمكنه أن يستعيد حاسة الشم خلال أيام معدودة، بحسب خطورة إصابته.

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وأشار الخبير إلى أن المريض يمكن ألا يحس بروائح في فترة تتراوح بين يوم واحد و5 أيام. إلا أنه حذر من خطورة فقدان حاسة الشم نهائيا.

ولفت الخبير الروسي إلى فرضية طرحها العلماء وتفيد بأن انعدام حاسة الشم ناجم عن إصابة الجهاز العصبي حيث يوجد مركز يتحمل المسؤولية عن استقبال الروائح.

هذا وأعلن نائب رئيس معهد الوبائيات التابع للهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، فاديم بوكروفسكي، أن الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في روسيا استقرت تقريبا على مستوى 25 – 26 ألف إصابة يومية.

وأوضح في حديث أدلى به لإذاعة "موسكو تتحدث" الروسية أن تلك المعدلات تعتبر عالية. ولا يمكن الحديث عن توقف ارتفاع الإصابات إلا بعد أبريل عام 2021.

وكانت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، قد أعلنت الثلاثاء 1 ديسمبر عن تباطؤ وتائر تفشي "كوفيد – 19 " في روسيا وقالت إن الأوضاع المتعلقة بوباء فيروس كورونا استقرت في 58 إقليما روسيا، بينما لا يزال 28 إقليما روسيا يشهد ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19"

المصدر: كومسومولسكايا برافدا