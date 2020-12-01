خزانة ملابس تعقم محتوياتها من فيروس كورونا

صمم باحثون إسبان خزانة ملابس يمكنها تعقيم الثياب والأحذية من فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المعهد العلمي والتكنولوجي الخاص بالزراعة والأغذية (IRTA)، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان نشر على موقع المعهد أن IRTA وشركة Globaldena Aux S.L ومقرها جزر الكناري، نجحتا في تصميم "خزانة يمكنها تحييد SARS-CoV-2 (أي فيروس كورونا المستجد) الذي يمكن أن يتواجد على الملابس والأحذية، وذلك بواسطة الأوزون والأشعة فوق البنفسجية".

وأشار البيان أن فعالية الدولاب في مكافحة الفيروس تقدر بـ 99,9%.

وأوضح المعهد أن الفيروس عندما يلامس المنسوجات يفقد قوته في العدوى خلال ساعات أو حتى أيام، أما الدولاب من هذا النوع يضمن تسريع العملية وتعقيم الملابس والأحذية خلال 40 دقيقة فقط.

المصدر: تاس