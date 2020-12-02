سباق محتدم حول العالم لإيجاد لقاح فعال ضد "كوفيد-19"

تتسابق الشركات العالمية والدول فيما بينها، من أجل إيجاد لقاح فعال وآمن ضد "كوفيد-19"، في الوقت الذي تصارع فيه البشرية من أجل البقاء.

وبينما يجري العمل على قدم وساق في عدد من الدول الكبرى، سعيا وراء اللقاح الذي ربما قد يقي من فيروس كورونا، ويقضي على حالة الترقب والخوف التي يعيشها العام، رصدنا لكم هذه القائمة لأشهر اللقاحات التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من مراحل الإنتاج الضخم، والتلقيح الشامل للمواطنين:

روسيا: بدأت مرحلة الإنتاج الضخم للقاح "سبوتنيك – V"، الذي طوره معهد "غماليا" الروسي نوفمبر الماضي. كما أعلنت تجارب سريرية لهذا اللقاح في كل من الإمارات العربية والهند وفنزويلا وبيلاروس. فعالية اللقاح تفوق 95%.

الاتحاد الأوروبي: تقدمت شركتا "فايزر" Pfizer الأمريكية و"بيو إن تك" BioNTech الألمانية بطلب تسجيل لقاحهما في الاتحاد الأوروبي. وإذا تمت الموافقة على اللقاح، يمكن البدء في استخدامه بحلول نهاية العام الجاري.

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في الولايات المتحدة الأمريكية: تقدمت شركة "مودرنا" Moderna بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام لقاحها، كما تقوم الجهات الرقابية المسؤولة كذلك بمراجعة لقاح "فايزر"، وقد تتم الموافقة على هذا اللقاح ولقاحات أخرى بحلول منتصف ديسمبر.

بريطانيا: ربما توافق الجهات الرقابية في البلاد على لقاحات "فايزر" و"بيو إن تك" ولقاحات "أسترازينيكا" AstraZeneca وجامعة أكسفورد في الأيام أو الأسابيع القادمة. سوف يتم اعتماد اللقاحات في المملكة المتحدة ديسمبر الجاري، بينما من المزمع إجراء تلقيح شامل في النصف الأول من عام 2021.

الصين: تقدمت شركة "سينوفارم" Sinopharm المملوكة للدولة في الصين بطلب للحصول على إذن لتسويق لقاحها، كما بدأت شركة صينية أخرى هي "سينوفاك" SinoVac، في تطوير لقاحها المنتظر في يناير المقبل، ومن المتوقع أن يصل اللقاح إلى الأسواق قبل نهاية العام.

الهند: تتوقع شركة "بهارات بيوتك" Bharat Biotech، والمعهد الهندي للأمصال Indian Serum Institute أن تكون لقاحاتهما متاحة في فبراير ويناير على التوالي.

المصدر: نوفوستي