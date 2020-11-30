بنت أمريكية مصابة بـ"قناع باتمان" تتعافى في روسيا

نشرت أم ،لونا فينر، والتي قررت علاج ابنتها في روسيا من وحمة "قناع باتمان" العملاقة التي غطت وجهها كله، صورة فوتوغرافية أظهرت كيف تلتئم الأنسجة على وجه الطفلة.

وذلك بعد إجراء سلسلة من العمليات الجراحية.

وقالت المرأة إن الوحمة على وجه الطفلة تقلصت، كما أظهرت علامة على الساق اليسرى للبنت من حيث أخذ الاطباء الروس جلدا لإجراء عملية الزرع شأنها شان الساق اليمنى من حيث أخذوا الجلد لأنف البنت منذ 8 أشهر.

وصرحت، كارول فينر، في حديث أدلت به لأسبوعية "أيف" الروسية أنها ستعود يوم 9 ديسمبر مع ابنتها، لونا إلى الولايات المتحدة حيث ستجري عملية إعادة تاهيل الطفلة.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى مدينة كراسنودار، أندريه أليكسوتكين ، أن موعد عملية لاحقة ستجرى للبنت لم يتم تحديده بعد.

يذكر أن، لونا فينر، كانت تعاني من وحمة عملاقة غطت وجهها باكمله. وترى أمها أن ابنتها في صحة جيدة. إلا أن الأطباء خشوا من انتقال الوحمة إلى مرض السرطان. أما الأطباء الأمريكيين فاقترحوا عليها إجراء نحو 80 عملية جراحية بكلفة 400 ألف دولار.

وأوصلت، كارول فينر، أبنتها إلى جنوب روسيا حيث أجرى الأطباء الروس لها بضع عمليات جراحية ناجحة.

المصدر: نوفوستي