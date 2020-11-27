طبيب متخصص يعلق على زيادة حالات الإصابة بعدوى كورونا في موسكو

رأى طبيب الأمراض المعدية، البروفيسور نيكولاي ماليشيف، أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موسكو مرتبطة بسوء الأحوال الجوية وأعداد الزوار الكبيرة.

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وعلّق ماليشيف على الوضع الوبائي في العاصمة الروسية موسكو بالقول: "ترون هنا مثل أسنان المنشار، بين انخفاض وارتفاع. هذه عملية طبيعية من حيث المبدأ، تحتاج للنظر إلى المتوسط ​​لآخر مرة، ولا يوجد شيء فظيع هنا، لأن هذه الأسنان يمكن أن تخرج من هذا الطرف أو الأخر. يجب أن يؤخذ الأمر بهدوء. التقلبات صعودا وهبوطا ممكنة".

ولفت الطبيب المختص إلى أن موسكو في الوقت الحاضر مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها عدد كاف من الأسرة والمعدات، وهي لن تجد صعوبات في مواجهة زيادة عدد الحالات.

وأشار إلى أنه من الضروري الامتثال بثبات لمتطلبات الحماية من العدوى وارتداء الأقنعة والقفازات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وتابع ماليشيف في هذا الشأن قائلا: لا تزال أعداد كبيرة من الزوار تتردد على موسكو، وليس في كل مكان هناك مثل هذه الرقابة الصارمة. يمكن أن يأتي الناس ويمرضون. من الصعب الجزم في مثل هذه الحالة، ولكن السبب يعود على ما يبدو إلى مزيج من كل هذه العوامل".

كما أشار الطبيب إلى سوء الأحوال الجوية في العاصمة على أنه سبب في زيادة عدد حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: نوفوستي