العلماء يكشفون عن خوارزمية تتنبأ بتطور "كوفيد - 19"

مع زيادة عدد الأشخاص المصابين بـ"كوفيد – 19" في العالم يحتاج الأطباء أكثر فأكثر إلى تكنولوجيات تمكنهم من مراقبة سير العلاج آخذين بالحسبان خصوصيات تطور المرض والأخطار الناتجة عنه.

وقام فريق من العلماء في معهد "رينسيلر" التكنولوجي الأمريكي مؤخرا بوضع إحدى تلك التكنولوجيات استنادا إلى الذكاء الاصطناعي.

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وأراد العلماء معرفة ما إذا كان المريض المصاب بـ"كوفيد – 19" بحاجة إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة أم لا. وقد نجحت التكنولوجيا التي اخترعها العلماء في حل هذه المشكلة.

ووضع العلماء الخوارزمية القائمة على مزيج من التصوير المقطعي الكمبيوتري وسبل معالجة المعلومات عن المريض والتي تضم معلومات عامة عن جسمه ونتائج فحص دمه وما إلى ذلك.

وبمقدور تلك الخوارزمية التنبؤ الدقيق في كيفية تطور المرض وتحديد ضرورة نقله إلى غرفة العناية المركزة.

وقد تمت تجربة الخوارزمية على 295 مريضا في مختلف المستشفيات الواقعة في الولايات المتحدة وإيران وإيطاليا. ثم تمت مقارنة تنبؤ الخوارزمية بالتطور الحقيقي للمرض. ويعتزم العلماء استخدام تلك التكنولوجيا في الممارسات السريرية لعلاج المرضى في المستشفيات.

كما يعتزم العلماء الجمع بين التكنولوجيا الجديدة وغيرها من التكنولوجيات التي تم وضعها سابقا وخاصة تلك التي تتنبأ في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية حيث يزداد خطر وفاة المرضى في حال إصابتهم بـ "كوفيد – 19".

المصدر: نوفوستي