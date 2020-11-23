طبيب أوكراني يتحدث عن سبل تحضير الجسم للمواجهة المحتملة مع كورونا

تحدث الطبيب الأوكراني يفغيني كوماروفسكي عن كيفية الحد من مضاعفات المرض عند الإصابة بكوفيد-19، وسبل تحضير الجسم للمواجهة المحتملة مع فيروس كورونا.

وقال في حديث على يوتيوب: "الإصابة بالمرض أو عدم الإصابة به تعتمد على عاملين هما، كمية الفيروس التي يلتقطها الإنسان، وحالة الجسم عند هذا اللقاء".

وأكد أن الأطباء الآن لم يعودوا خائفين من كوفيد-19، بحد ذاته بل من الشكل الخطير له.

كما لفت انتباه المشاهدين إلى أن طرق الطب الشعبي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لا تحمي منه، لكنها تساعد فقط في تجنب المضاعفات.

وشدد على أن اللقاح يمنح الأمل بعدم الإصابة، وقال: "العديد من البروتوكولات الحديثة تنصح بتجنب نقص فيتامين D وفيتامين C والزنك في الجسم حتى لا يزداد المرض شدة"، مؤكدا على ضرورة استشارة الطبيب قبل تعاطي هذه الفيتامينات.

ولمساعدة الجسم على حماية نفسه من جرعة كبيرة من الفيروس، أشار إلى أنه يجب استنشاق هواء بارد ونظيف، على أن يتراوح معدل الرطوبة في المكان بين 40 و60 بالمئة.

وأضاف أنه من المهم ألا يكون هناك نقص في السوائل، وترطيب الجهاز التنفسي بمحلول ملحي.

المصدر: نوفوستي